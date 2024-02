AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 33,43 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 33,43 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,18 EUR. Bei 34,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.610 AIXTRON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,32 Prozent. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,310 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,421 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

