AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 33,95 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 33,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,85 EUR. Mit einem Wert von 34,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.055 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 14,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 28,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,310 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,421 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

