AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Mittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 13,53 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,53 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 EUR. Zuletzt wechselten 508.929 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 36,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 167,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,67 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 164,99 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156,33 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 27.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

