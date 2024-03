AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 26,62 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,62 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 26,09 EUR. Bei 26,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 470.359 Stück.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 49,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 28.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 8,34 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,401 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,35 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2024 aus.

