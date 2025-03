AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 11,73 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 11,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,60 EUR aus. Bei 11,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.182 Stück gehandelt.

Bei 27,04 EUR markierte der Titel am 13.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 28.02.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 5,97 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,342 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,734 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

