AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 11,67 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 11,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,62 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.404 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,04 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.02.2025 (11,03 EUR). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 226,74 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,734 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

