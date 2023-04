AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,84 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 29,42 EUR. Bei 29,39 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 56.531 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 8,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,16 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 45,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.10.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.04.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

