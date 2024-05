AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 21,39 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 21,39 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,38 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 375.348 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,49 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,397 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,31 Mio. EUR – ein Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

