AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 21,94 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,20 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.398 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. 81,81 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,29 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 3,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,397 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,31 Mio. EUR – ein Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,22 EUR je Aktie.

