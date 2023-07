AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Mittag

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 30,20 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,34 EUR an. Bei 30,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 134.714 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,33 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,06 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 36,75 EUR.

Am 27.04.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,23 EUR im Jahr 2023 aus.

