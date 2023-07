AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 30,24 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 30,24 EUR. Bei 30,26 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.911 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,33 EUR am 07.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent auf 88,87 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,59 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,23 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

