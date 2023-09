AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,73 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 35,73 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 35,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.691 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,11 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 33,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,20 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent auf 173,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

