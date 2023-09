AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 35,48 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 35,48 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,41 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,60 EUR. Zuletzt wechselten 3.551 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 4,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,48 EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

