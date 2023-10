AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 30,18 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 30,18 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,83 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,01 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 263.575 Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 23,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 27,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

