AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 13,43 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,60 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,10 EUR. Zuletzt wechselten 385.582 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,71 EUR) erklomm das Papier am 17.07.2025. Mit einem Zuwachs von 24,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 37,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,33 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,41 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,720 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

