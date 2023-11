AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 28,02 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 28,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 28,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.526 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,76 Prozent wieder erreichen. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,60 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

