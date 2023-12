AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag fester

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 39,01 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 39,01 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 39,22 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 373.600 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 39,22 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 0,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,10 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

