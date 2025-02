AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag nahezu unbewegt

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,62 EUR.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,62 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 13,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,53 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.653 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 165,74 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.01.2025 auf bis zu 12,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,381 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus