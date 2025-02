AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Vormittag ab

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 13,54 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.588 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 167,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (12,69 EUR). Mit Abgaben von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 27.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

