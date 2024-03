AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 26,20 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 26,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 26,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,50 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.123 Stück gehandelt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 34,32 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,310 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

