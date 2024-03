Notierung im Blick

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

14.03.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 26,57 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 26,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.492 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,13 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 8,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2022 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,310 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,35 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden. Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochnachmittag XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: AIXTRON SE