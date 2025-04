AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Montagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 10,09 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 10,09 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,19 EUR zu. Mit einem Wert von 10,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 219.422 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Gewinne von 139,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 16,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,203 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 226,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,722 EUR fest.

