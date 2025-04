AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,0 Prozent auf 10,06 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 10,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.449 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2024 markierte das Papier bei 24,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 140,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 15,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,203 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 214,21 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,722 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

