AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

AIXTRON SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 21,51 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,51 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 21,57 EUR. Mit einem Wert von 21,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.773 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 21,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 1,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,397 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,91 EUR an.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 118,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. AIXTRON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer