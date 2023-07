AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagmittag ins Plus

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 30,62 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,62 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,75 EUR an. Bei 30,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 54.344 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 22,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,07 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 36,75 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,20 EUR – das entspricht einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,23 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AIXTRON SE-Investment abgeworfen

Hot Stocks heute: AIXTRON liegt gut im Geschäft - Apple-Aktie im Check