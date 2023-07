AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 30,62 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 30,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 19.600 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Abschläge von 27,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,75 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 88,87 EUR gegenüber 88,59 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes AIXTRON SE-Investment abgeworfen

Hot Stocks heute: AIXTRON liegt gut im Geschäft - Apple-Aktie im Check