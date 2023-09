AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 35,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie um 11:44 Uhr im XETRA-Handel bei 35,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,32 EUR. Bei 35,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.870 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. 4,38 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,62 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,73 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,48 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Am 24.10.2024 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

