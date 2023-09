AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 35,35 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 35,35 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 91.387 Stück.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,18 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen AIXTRON SE-Investment verdient

AIXTRON-Aktie im Plus: Barclays bleibt trotz Sektorabstufung optimistisch für AIXTRON

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AIXTRON SE abgeworfen