AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,01 EUR.

Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,01 EUR. Bei 28,07 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,94 EUR. Bisher wurden heute 29.580 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 32,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 14,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,60 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

