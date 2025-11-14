AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Freitagmittag nach

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 17,58 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 17,58 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,41 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.112 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 20,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 51,93 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,168 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,33 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,56 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,669 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

