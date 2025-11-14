DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,73 EUR an der Tafel.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 17,73 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,83 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 17,27 EUR. Bei 17,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 382.306 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,14 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 52,34 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,168 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,14 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

