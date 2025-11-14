AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,61 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,61 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,60 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,73 EUR. Zuletzt wechselten 23.939 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,14 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,37 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 52,02 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,14 EUR.

Am 30.10.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,669 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

AIXTRON-Aktie auf Jahreshoch - Bofa befeuert KI-Hoffnungen

AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel