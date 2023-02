AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag auf rotem Terrain

Trading Idee

Die Aktien von AIXTRON sind in den Vortagen unter den wichtigen 200er-EMA im Tageschart bei 26,14 Euro gefallen und konnten diesen bisher auch nicht mehr zurückerobern. Aktuell befinden sich die Aktien in einer Erholung, sollten in der Folge aber weiter nachgeben. Es bietet sich eine Short-Chance.