AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie verlor um 04:07:11 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 25,15 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 25,14 EUR. Bei 25,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.983 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 21,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR. Mit Abgaben von 65,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 31,75 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88,87 EUR im Vergleich zu 67,70 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,840 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

