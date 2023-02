AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Vormittag ins Minus

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 25,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.749 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 66,51 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,75 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.10.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,26 Prozent auf 88,87 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 27.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,840 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Trading Idee: Aixtron - Short-Chance am 200er-EMA

AIXTRON SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

AIXTRON-Aktie bricht ein: Deutsche Bank Research streicht Kaufempfehlung für AIXTRON

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE