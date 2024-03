AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 25,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,4 Prozent auf 25,41 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,37 EUR nach. Mit einem Wert von 25,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 143.750 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 56,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,401 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 36,35 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,28 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

