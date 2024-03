AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 25,20 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 25,20 EUR nach. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 524.758 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,29 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,17 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,401 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

