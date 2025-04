AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt am Vormittag Tendenz

AIXTRON SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Kurs von 10,11 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AIXTRON SE-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 10,18 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.640 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 24,18 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 58,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 19,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,203 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,83 EUR.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,722 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

