AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 23,18 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 23,18 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,19 EUR zu. Bei 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 234.007 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei 21,29 EUR fiel das Papier am 13.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,15 Prozent.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,397 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Am Dienstagnachmittag Gewinne im TecDAX