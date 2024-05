AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 23,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 23,58 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,78 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 634.923 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 40,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,29 EUR fiel das Papier am 13.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,397 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,91 EUR.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 118,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,19 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Am Dienstagnachmittag Gewinne im TecDAX