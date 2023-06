AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt Stellung am Vormittag

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 30,93 EUR

Mit einem Kurs von 30,85 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 31,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 30,81 EUR. Bei 30,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.196 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 20,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,75 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 77,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,59 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,86 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

