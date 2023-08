AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 3.912 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 36,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 3,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2022 auf bis zu 22,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 37,20 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,50 EUR im Vergleich zu 102,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

