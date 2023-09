AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 35,03 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 35,03 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 180.521 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,19 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,62 EUR. Abschläge von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,20 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 102,48 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

