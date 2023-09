AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 34,87 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 34,87 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 33,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 343.577 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,62 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,26 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,20 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

