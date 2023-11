AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 29,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 29,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 29,54 EUR. Bei 28,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 270.412 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). 26,27 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,18 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Handel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen