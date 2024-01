AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 32,65 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 32,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,59 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.867 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 22,17 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 33,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,90 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.

