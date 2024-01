AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 32,42 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 32,42 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,21 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,71 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 83.687 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Mittag

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen