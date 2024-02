AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE bricht am Mittag nach oben aus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 35,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 6,1 Prozent auf 35,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 36,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 341.802 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,49 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,81 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,421 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,310 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,90 EUR an.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

