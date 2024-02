AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 34,52 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 34,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 36,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 572.951 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 41,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,421 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2023 aus.

