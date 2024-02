AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 34,82 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 34,82 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,13 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.954 Stück gehandelt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,421 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 38,90 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind

XETRA-Handel: Das macht der TecDAX am Donnerstagmittag